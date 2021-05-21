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Мурманская область. Арктика (16+)21.05.21 18:00

Новости о коронавирусе для россиян в 2 раза важнее, чем цены на нефть

Россиян, которые следят за новостями о распространении COVID-19 и разработке вакцин, в 2 раза больше, чем тех, кто интересуется ценами на нефть. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» приняли участие экономические активные россияне из всех округов страны.

Каждый второй россиянин следит за новостями о коронавирусе (52%). За динамикой курса доллара и евро следит 44% респондентов. За изменением цен на нефть наблюдает лишь каждый четвертый опрошенный (26%).

Женщины чаще мужчин отслеживают новости о коронавирусе: 56% против 49%. Динамика валютных курсов чаще интересует мужчин (48% против 39% среди женщин), аналогично и с ценами на нефть (31% среди мужчин против 19% среди женщин).

Новостями о коронавирусе, валютных колебаниях и ценах на нефть чаще остальных интересуются респонденты старше 45 лет: 56%, 52% и 33% соответственно.

Россияне с доходом более 80 тысяч рублей в месяц чаще граждан с более низким доходом следят за изменениями курсов валют (47%) и цен на нефть (34%).

По сравнению с аналогичным исследованием прошлого года, россияне стали меньше просматривать новости о коронавирусе — 65% в прошлом году и 52% сейчас. Снизился и интерес к новостям о курсах валют — 52% год назад, 44% сейчас. Ценами на нефть в 2020 году интересовались 35% россиян, сейчас таковых лишь 26%.

 

 

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