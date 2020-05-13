Новости о коронавирусе для россиян важнее курсов валют и цен на нефть

Новости о ценах на нефть интересуют россиян почти вдвое реже, чем сводки о коронавирусе. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, следят ли россияне за информацией в СМИ о коронавирусе, курсах доллара и евро, ценах на нефть.

65% россиян следят за новостями о коронавирусе. Динамикой курсов доллара и евро интересуется чуть более половины наших соотечественников (52%). Новости о ценах на нефть интересуют лишь 35% россиян.

Женщины чаще мужчин проявляют интерес к хроникам COVID-19 (70 и 60% соответственно). Колебания валютных курсов интересуют женщин и мужчин практически в равной степени (53 и 50%). За динамикой нефтяных котировок мужчины следят гораздо активнее женщин: 45 и 26%.

С увеличением возраста респондентов растёт заинтересованность инфоповесткой о ситуации с коронавирусом, курсах доллара и евро, ценах на нефть. С ростом уровня дохода россиян повышается заинтересованность в экономических новостях: колебаниях курсов валют и ценах на углеводороды.