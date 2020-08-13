Новости о регистрации прививки от коронавируса снизили готовность россиян к вакцинации

Сделать прививку от коронавируса однозначно готов лишь каждый восьмой россиянин, утверждают специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob», которые провели опрос.

Российские учёные зарегистрировали вакцину от коронавируса. Первая партия будет выпущена в течение двух недель и предназначается для вакцинации медиков, дата поступления вакцины в гражданскую практику — 1 января 2021 года. Однако на фоне подобных новостей готовность населения к вакцинации снижается. Сегодня однозначно согласны сделать прививку лишь 12% граждан, скорее готовы 29%. В то время как в конце марта, когда власти объявили о введении режима самоизоляции, однозначно готовых к вакцинации было 28%, скорее готовых — 36%.

Сегодня мужчин, однозначно согласных сделать прививку, чуть больше, чем женщин: 14 и 10% соответственно. Больше всего же полностью готовых к вакцинации — среди молодёжи до 24 лет (17%).

Основные опасения россиян, не желающих вакцинироваться, связаны с недоверием эффективности и безопасности вакцины: «За такой короткий срок невозможно провести клинические испытания детально»; «Неизвестны последствия, побочные явления»; «На коленке сделанная вакцина, в спешке, без широкомасштабных исследований». Граждане, переболевшие COVID-19, также не видят необходимости в вакцинации: «Уже переболел вирусом и у меня нет доверия к российской разработке, тем более что разработки других более развитых стран до сих пор только тестируются».