Нововведения для школьников: ключевые изменения и рекомендации, которые вступают в силу с 1 сентября

На августовском совещании педагогических работников, которое состоялось 28 августа, министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова представила ключевые изменения и рекомендации, которые вступят в силу в новом учебном году.

«С 1 сентября в школах будут внедрятся единые расписания, сократится количество контрольных работ и будет ограничено время, отводимое на выполнение домашних заданий. Ученики 5–7 классов больше не будут изучать обществознание, вместо этого количество уроков истории увеличится, а также появится новый модуль «История нашего края», - сообщила министр.

Неотъемлемой частью образовательного процесса остаётся патриотическое воспитание и профориентация. С нового учебного года обязательным для учеников 6–11 классов станет занятие «Россия – мои горизонты», а курс «На Севере – жить!» продолжит знакомить школьников с экономикой региона. Как отметила Диана Кузнецова, только в этом году по инициативе губернатора Андрея Чибиса запланировано проведение двух тысяч экскурсий в колледжи и на предприятия, которые посетят 40 тысяч детей, включая учащихся 6–7 классов. В школах создаются «Парты героев», появляются новые муралы, действуют музеи и музейные уголки, которые теперь будут организованы и в детских садах.

Отдельное внимание глава ведомства обратила на развитие материально-технической базы. В рамках национального проекта «Молодёжь и дети» в текущем году около 19 миллионов рублей направлено на оснащение более 120 школ современными кабинетами по предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)». По словам министра, к 2026 году новым оборудованием по физике, музыке и изобразительному искусству будет обеспечена практически каждая школа региона.

«Работая системно по губернаторскому плану «На Севере – жить!» мы делаем всё, чтобы образование в регионе было современным, доступным и качественным. Важно, чтобы школьники не только получали прочные знания, но и чувствовали связь с историей и культурой своего края, развивали навыки, которые помогут им в будущем. Наши инициативы направлены на то, чтобы каждая школа стала местом, где детям интересно учиться и где они видят перспективы для своего развития», – подчеркнула Диана Кузнецова.

Как отмечает региональное Министерство образования и науки, в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» в новому учебному году в регионе будет обновлено более 300 образовательных пространств для 42 тысяч школьников, капитально отремонтированы 14 общеобразовательных учреждений, а 1 сентября свои двери откроет уникальный для Мурманской области Губернаторский лицей.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552524/#&gid=1&pid=1

