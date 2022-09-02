Новой площадкой проведения фестиваля молодёжных субкультур станет Поморская набережная

11 сентября осенняя версия полюбившегося северянам фестиваля молодёжных субкультур состоится на Поморской набережной Колы. Регистрация стартует в 11.00, соревновательная программа пройдёт с 12.00 до 15.30, а площадки и музыкальная программа будут радовать северян до 18.00.

В рамках фестиваля райдеры вновь продемонстрируют трюки на самокатах и скейтбордах, а также покажут мастерство катания на велосипедах BMX, устроив настоящий соревновательный перфоманс на памп-треке Поморской набережной. Площадка «Dance Battle» в стиле хип-хоп и брейкинга задаст правильный ритм всему мероприятию.

Площадка проведения выбрана неслучайно: впервые в программе будут представлены соревновательные дисциплины по пляжному волейболу «в двойках», а ещё за денежный приз поборются команды в номинации стритбол или «Баскетбол 3х3» среди юниоров-любителей и профессионалов. Всем желающим принять участие необходимо пройти предварительную регистрацию до 21.00 7 сентября. Скачать бланк заявки на участие и узнать подробную информацию о соревнованиях можно в официальном сообществе фестиваля «ВКонтакте».

Церемония награждения пройдёт в 16.00.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, для всех гостей мероприятия будут открыты разноплановые фестивальные площадки в духе субкультур: тактическая игра «Лазертаг», PlayStation, школа диджеинга, а также зона лекций и мастер-классов от молодёжных сообществ города.

В 17.00 зазвучит громкий бит на главной фестивальной сцене. Своим музыкальным настроением поделятся лучшие диджеи заполярной столицы.

Фото: https://vk.com/sportfest51?z=photo-207172581_457240419%2Falbum-207172581_00%2Frev