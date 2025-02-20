Новую амбулаторию открыли в Зеленоборском

Сегодня губернатор Мурманской области с рабочим визитом находится в Кандалакшском районе. В ходе поездки глава региона открыл новую амбулаторию в посёлке Зеленоборский, которая была построена в рамках стратегического плана «На Севере – жить».

Новое трёхэтажное здание амбулатории с подстанцией скорой медицинской помощи и дневным стационаром соответствующее всем современным требованиям, включая требования к доступной среде.

«Некоторое время назад я сюда приезжал, мы разговаривали и с жителями, и с медперсоналом, которые отмечали необходимость обновления больничного городка. Конечно, ситуацию необходимо было менять. Поэтому появился здесь объект – достойный, красивый, современный. Думаю, тут могут появиться и дополнительные программы для проведения обследований. Уверен, что амбулатория будет служить не только жителям посёлка, но и жителям всего Кандалакшского района», – сказал губернатор.

Здание оснащено современным медицинским оборудованием в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи. Открыты физиотерапевтический кабинет, кабинет функциональной диагностики, рентгенологический кабинет, клиническая лаборатория первого уровня, смотровой кабинет, процедурные кабинеты для детей и взрослых, прививочные кабинеты для детей и взрослых, кабинет доврачебной помощи, кабинет неотложной медицинской помощи.

Приём ведут врач общей практики, врач терапевт участковый, врач педиатр участковый, врач акушер-гинеколог, врач стоматолог, врач-хирург.

В амбулатории комплексную медицинскую помощь получают порядка 4200 человек, из них более 670 детей.

Глава региона отметил, что системе здравоохранения Мурманской области уделяется приоритетное внимание. С 2019 года капитально отремонтировано и построено 13 амбулаторий и 19 ФАПов, а также проведён капремонт в 17 поликлиниках; в новое оборудование вложено 7,5 млрд рублей.

«За последние годы мы полностью закрыли тему первички в малых населённых пунктах. Понятно, что ещё многое предстоит сделать. Сейчас мы активно работаем над тем, чтобы сократить дефицит специалистов, которые необходимы для этой сферы. Продолжаем эту работу для того, чтобы сфера медицины в нашей области была комфортной», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/