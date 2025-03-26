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Мурманская область. Арктика (16+)26.03.25 10:00

Новую экономическую модель Северного морского пути обсудят на Международном арктическом форуме

26 марта в рамках деловой программы Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» состоятся две тематические сессии, посвященные Северному морскому пути (СМП). Они пройдут при поддержке Госкорпорации «Росатом». Организатор МАФ – Фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России. 

Ожидается, что в сессии примут участие советник Президента Российской Федерации, специальный представитель Президента РФ по международному сотрудничеству в сфере транспорта, заместитель председателя Морской коллегии Российской Федерации Игорь Левитин, генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и др. Сессия «Модель развития СМП на долгосрочную перспективу» состоится 26 марта в 16.00.

В центре внимания участников сессии «СМП: 5 веков истории» – открытия и достижения, которые способствовали становлению Северного морского пути и современные драйверы его развития. Эти вопросы обсудят специальный представитель Госкорпорации «Росатом» по вопросам развития Арктики, заместитель председателя Государственной комиссии по вопросам развития Арктики Владимир Панов, директор департамента европейских проблем Министерства иностранных дел России Владислав Масленников, старший вице-президент, руководитель блока сбыта, коммерции и логистики ПАО «ГМК «Норильский никель» Дмитрий Кушнарев, а также другие эксперты. Сессия пройдёт 26 марта в 12.00.

Деловая программа МАФ-2025 включает порядка 20 сессий, разделенных на четыре блока: «Арктика и СМП: как победить в конкурентной борьбе мировых маршрутов», «Арктика и СМП: полюс привлечения инвестиций», «Арктика и СМП: развитие опорных населенных пунктов», «Международное сотрудничество и экология». Также запланировано совместное заседание комиссий Государственного совета Российской Федерации по вопросу «Комплексный подход к развитию Арктики: формирование национального проекта «Арктика и Северный морской путь».

Ранее был опубликован Указ Президента Российской Федерации «О праздновании 500-летия начала освоения Россией Северного морского пути». В соответствии с ним будет разработан план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования памятной даты.

VI Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» состоится 26–27 марта под девизом «На Севере – жить!» в Мурманске. Мероприятие является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона.

Трансляция мероприятий форума – на сайте forumarctica.ru.

 

 

 

Фото: https://forumarctica.ru/news/new-economic-model-for-the-northern-sea-route-to-be-discussed-at-international-arctic-forum/

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