Новую Межведомственную комиссию Совбеза по вопросам обеспечения интересов России в Арктике возглавит Дмитрий Медведев

Президент Владимир Путин поручил образовать Межведомственную комиссию Совета безопасности по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике. Возглавлять её будет заместитель председателя Совбеза, сейчас эту должность занимает Дмитрий Медведев. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

В функции комиссии будет входить в том числе анализ состояния и перспектив развития международной (включая военно-политическую) обстановки в Арктике с учётом необходимости обеспечения интересов России, а также оценка хода реализации стратегических национальных приоритетов в регионе и выявление внутренних и внешних национальных угроз.

Также комиссия будет готовить предложения и рекомендации Совбезу по ряду вопросов, в частности по организации военного сотрудничества России и других государств, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, применению специальных экономических мер для обеспечения нацбезопасности. В число её функций также вошло рассмотрение проектов госпрограмм, касающихся обеспечения нацбезопасности и социально-экономического развития Арктики.