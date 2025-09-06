Новую научную площадку для детей младшего возраста «СОПКИ.Малышки» открыли в Мончегорске

4 сентября в Мончегорске в районе дома №14 по проспекту Ленина открыли новую научную площадку для детей младшего возраста «СОПКИ.Малышки».

Площадка создана для малышей от 3 лет и включает в себя несколько игровых форм: игровой комплекс скалодром с канатным мостиком, трубами для лазания и несколькими горками, деревянные плетеные качели, а также качалка на пружине. Для безопасности детей и удобства использования основание площадки и все формы покрыты резиной. Для родителей на территории предусмотрены скамейки.

Как сообщает monchegorsk.gov-murman.ru, детский смех, улыбки и восторг сопровождали мероприятие. Юным гостям праздника устроили весёлое научное путешествие с фантазийными персонажами. Поздравил малышей с появлением новой площадки глава города Андрей Рудаков:

- Здорово, что в Мончегорске появился такой классный уголок для наших детей. Хочу выразить благодарность губернатору за стратегический план «На Севере - жить!», благодаря которому реализуются подобные проекты. Также благодарю градообразующее предприятие «Норникель» и Кольскую ГМК.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/530767/#&gid=1&pid=2