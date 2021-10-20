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Мурманская область. Арктика (16+)20.10.21 13:30

Новую школу на 1200 мест в Североморске проверили на доступность

Строящуюся в Североморске новую школу на 1200 мест в начале сентября посетили депутат Мурманской областной Думы Юрий Шадрин и председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев.

Надо отметить, что этот социально важный объект комиссии и депутаты посещают с завидным постоянством, но в тот раз особое внимание было уделено созданным в школе возможностям для беспрепятственного перемещения детей с ограниченными возможностями. Во время визита и было принято решение проверить доступность среды для маломобильных школьников с привлечением специалиста.

Такое мероприятие состоялось 19 октября, когда депутат Мурманской областной Думы Юрий Шадрин, исполняющая обязанности председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгения Гордеева, начальник Управления образования Юлия Гладских и депутаты Совета ЗАТО вместе с представителем Автономной некоммерческой организации «Заполярный ресурсный центр доступной среды» Викторией Лужинской и председателем Североморского общества инвалидов Татьяной Пуздерко проверили доступность среды в лицее №1.

Такое мероприятие в возводимом социальном объекте в Мурманской области было проведено впервые.

На коляске Татьяну Пуздерко завезли по пандусу в здание лицея, проверили, как заезжает коляска в лифт и на подъёмники в актовом и хореографическом залах, удобство пользования туалетом, выезд с тротуара на стадион. К слову, из 86 туалетов в лицее 24 специально оборудованы для пользования инвалидами.

В целом, условия для детей с ограниченными возможностями созданы, считают участники рейда. Более того, проект здания и помещений лицея соответствуют всем требованиям нормативных документов. Но, тем не менее, предложения, высказанные Викторией Лужинской и Татьяной Пуздерко будут учтены. В частности, прозвучало предложение, чтобы мимо рамки металлоискателя был сделан отдельный вход для тех детей, у которых установлен кардиостимулятор.

Юрий Шадрин сказал: «Мы смотрим, как должно быть в идеале, и к этому будем стремиться».

Начальник Управления образования Юлия Гладских отметила полезность такого общения со специалистами по доступной среде. «Высказанные недостатки будем устранять в процессе эксплуатации», - сказала Юдия Владимировна. 

Евгения Гордеева, постоянно участвующая в проверках готовности лицея к вводу в строй, отметила, что виден значительный прогресс. Что касается недостатков по доступной среде, то они устранимы, а школьники будет помогать своим маломобильным сверстникам.

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