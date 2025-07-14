Новую зиму котельная в Верхнетуломском встретит с новым оборудованием

Представители Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области в составе областной комиссии на прошлой неделе посетили объекты теплоснабжения на левобережной стороне Кольского залива, оценив степень готовности Кольского муниципального округа к предстоящему осенне-зимнему периоду.

На мазутной котельной в Верхнетуломском филиал АО «МЭС» завершил капитальный ремонт трёх котлов и установил новые насосы горячего водоснабжения.

Что касается электрокотельных: они успешно прошли регламентное обслуживание, гарантирующее стабильную работу и подачу тепла населению предстоящей зимой.

На тепловых сетях и трубопроводах горячего водоснабжения посёлка проводятся плановые ремонты.

В Туломе также активно идёт обновление инженерных сетей и инфраструктуры. Замена нескольких сотен метров старых теплотрасс проходит быстрее запланированного срока благодаря эффективному взаимодействию подрядчиков и администрации.

Объекты Минькино и Междуречья, находящиеся в управлении ООО «Теплонорд» и МУП «УЖКХ», проходят техническое обслуживание, направленное на обеспечение надежной эксплуатации оборудования.

Выездные мероприятия, направленные на контроль качества и сроков выполнения мероприятий по подготовке региона к предстоящей зиме, будут продолжены.

Как отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, работа по модернизации коммунальной инфраструктуры в рамках стратегического плана развития «На Севере – жить!» ведётся в регионе на постоянной основе. Только в 2024 году в Мурманской области было обновлено 8 км электрических сетей, 23,8 км сетей теплоснабжения, 29 км сетей водоснабжения и водоотведения, модернизировано 9 котельных.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550216/#&gid=1&pid=2