Новые антиковидные ограничения нарушили планы на ноябрьские праздники почти каждого пятого россиянина

Введение нерабочих дней в октябре-ноябре испортило планы на длинные ноябрьские выходные 18% россиян. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

День народного единства сегодня считают государственным праздником больше россиян, чем когда-либо (22%), однако для большей части экономически активного населения это по-прежнему просто выходной день (43%).

До объявления 30 октября — 7 ноября нерабочими днями каждый девятый работающий россиянин планировал продлить ноябрьские праздники отпусками и отгулами. И хотя самым популярным видом досуга на эти дни был отдых в кругу семьи, 12% россиян планировали другие виды активностей, в т.ч. поездки за город, прогулки в парках, путешествия, участие в праздничных мероприятиях, посещение фитнес-клубов.

Локдаун испортил планы на начало ноября 18% россиян: граждане чаще всего разочарованы перспективой потери в доходах и предвкушают авралы после выхода на работу. Лишь 7% опрошенных отметили положительное влияние нерабочих дней на личные планы: они чаще всего рассчитывают выспаться и уделить время общению с близкими.