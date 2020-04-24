Новые аппараты ИВЛ появились в Мурманской областной клинической больнице имени Баяндина

Первая партия аппаратов искусственной вентиляции лёгких, приобретённых компанией «НОВАТЭК», направлена в МОКБ им. П.А. Баяндина. Семь аппаратов уже поступили в больницу и вскоре будут введены в эксплуатацию. Всего компания направит в больницы региона 30 аппаратов ИВЛ на сумму более 100 млн рублей. Это позволит доукомплектовать стационар необходимым в условиях эпидемии COVID-19 кислородным оборудованием. Около 15% пациентов с коронавирусной инфекцией нуждаются в принудительной подаче кислорода в лёгкие, так как болезнь поражает дыхательную систему организма и приводит к развитию тяжёлых форм пневмонии.

Приобретение жизненно важного оборудования в кратчайшие сроки стало возможным благодаря договорённостям правительства Мурманской области с компанией «НОВАТЭК», пишет Министерство информационной политики Мурманской области.