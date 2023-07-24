Новые арктические рекорды АО «ММТП»

Новый арктический рекорд установлен в АО «Мурманский морской торговый порт». По итогам первых шести месяцев 2023 года мурманские портовики обеспечили перевалку 454711 тонн инертных материалов - щебня, песка. В 2022 год аналогичный показатель был в два раза ниже и составлял 236314 тонн. При этом в АО «ММТП» также был обновлён месячный рекорд погрузки этой категории грузов – теперь он составляет 181080 тонн.

«На протяжении последних лет мы отмечаем постоянный рост «арктического» грузопотока. И Мурманский морской торговый порт уверенно вносит свой заметный вклад в эту работу. Наши преимущества: незамерзающий Кольский залив, который позволяет обеспечивать проведение транспортно-логистических операций круглогодично; глубины, благодаря которым порт может принимать одни из самых больших судов в современном торговом флоте класса «CapeSize»; огромный опыт работы старейшего предприятия Мурманска, которому в этом году исполнится 108 лет; технические возможности и квалифицированный персона», - отметил директор по производству АО «ММТП» Виталий Власов.

В наши дни АО «Мурманский морской торговый порт» является крупнейшей стивидорной компанией в Арктической зоне Российской Федерации, а развитие «арктического» направления является одной из стратегических задач. Динамика арктического грузопотока растет на протяжении всех последних лет. По итогам 2022 года в рамках арктической программы через причалы Мурманского морского торгового порта был перевален один миллион тонн грузов.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММТП».