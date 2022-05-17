Новые асфальтобетонные смеси будут применяться на объектах национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Мурманской области

Компания «Мурманскавтодор» предусмотрела применение новых технологий и материалов на всех объектах, выполняемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», а также других объектах ремонта в Мурманской области.

Для производства работ по устройству асфальтобетонного покрытия применяются новые асфальтобетонные смеси, содержащие в своем составе компоненты, к которым предъявляются единые требования на территории всех стран-членов Таможенного союза. При разработке требований к асфальтобетонным смесям учитывался отечественный и зарубежный опыт. В новых требованиях к асфальтобетонным смесям учитываются показатели: физические: количество каждого компонента в составе смеси; максимальная плотность асфальтобетона; количество воздушных пустот в уплотненном асфальтобетоне; эксплуатационные: стойкость к колееобразованию (метод прокатывания нагруженного колеса при температуре 55-65 градусов Цельсия); водостойкость асфальтобетона (потеря прочности образцов, насыщенных водой после замораживания и оттаивания).

С учётом условий дорожного движения на объектах ремонта, был назначен асфальтобетон А16Вн.

В региональном Министерстве транспорта и дорожного хозяйства отмечают, что данный тип асфальтобетона включён в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения.