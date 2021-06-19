Новые аспекты освоения шельфа Арктики обсудят в Санкт-Петербурге на «RAO/CIS Offshore»

Международная конференция по освоению нефтегазовых ресурсов Арктики и шельфа – «RAO/CIS Offshore» пройдёт в Санкт-Петербурге 21-24 сентября 2021 года, сообщает оргкомитет мероприятия. В этом году форум проходит по поручению заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака.

В программу мероприятия включены конференция Арктического Совета «Освоения шельфа Северного Ледовитого океана», выставка и пятнадцать круглых столов и специальных мероприятий. Программа форума формируется при координирующей роли Минэнерго России, Российской Академии наук, ПАО «Газпром», а также активном участии ведущих российских компаний, задействованных в реализации крупных нефтегазовых проектов в Арктике и на континентальном шельфе.

Выставка «RAO/CIS Offshore»представит проекты освоения нефтегазовых месторождений российской Арктики и континентального шельфа СНГ, оборудование и технологии для бурения и разработки морских месторождений углеводородов, средства защиты и обеспечения безопасности.