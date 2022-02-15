Новые аварийно-ремонтные комплексы поступили в парк областного «Мурманскэнергосбыта»

АО «МЭС» пополнил автопарк аварийно-ремонтными техническими комплексами для оперативного реагирования и проведения восстановительных работ.

Новые машины Горьковского автомобильного завода модификации «Садко» и «Next» будут доставлять бригады слесарей и сварщиков к месту технологических нарушений на теплосетях в Мурманске и Североморске.

Фургоны оснащены сварочными аппаратами и багажным отделением для транспортировки длинномеров – труб и других материалов. Перевозка персонала в новых АРТК осуществляется отдельно от грузов, пассажирские места оборудованы ремнями безопасности, а салон оснащен автономными отопительными приборами.

Обновленная техника обеспечит оперативную доставку технического персонала, оборудования и инструментов на место устранения коммунальных и любых других аварий, что, в свою очередь, позволит качественно выполнять работы по устранению аварийных ситуаций.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, в 2022 году будет приобретено ещё четыре единицы техники для работы в Коле, Кандалакше, Алакуртти и столице Северного флота. Таким образом, парк АРТК будет обновлен на 59%. В общей сложности сейчас на аварийных вызовах задействовано 25 машин АО «МЭС».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439958/#&gid=1&pid=1