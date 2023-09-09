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Мурманская область. Арктика (16+)09.09.23 13:00

Новые автомобили скорой медицинской помощи направили в ЗАТО Александровск

Три новых автомобиля скорой медицинской помощи пополнили автопарк 120-й центральной медсанчасти Федерального медико-биологического агентства России, которая обслуживает население ЗАТО Александровск.

«По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса региональный Минздрав и Минарктики нашли возможность поставить три автомобиля скорой помощи для медсанчасти 120-й ФМБА. Мы традиционно стараемся помогать нашим коллегам, несмотря на то что это не наше подведомственное учреждение, поскольку видим запрос от населения ЗАТО. Всё это направлено на повышение качества медицинского обслуживания жителей Мурманской области», – отметил заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, это уже второе за этот год пополнение автопарка 120-й медсанчасти благодаря содействию областного правительства и ПАО «НОВАТЭК». Зимой в медучреждение было направлено два автомобиля скорой помощи.

Современные полноприводные машины класса В на базе «Соболь» 2023 года выпуска укомплектованы необходимым медицинским оборудованием для оказания неотложной и экстренной медицинской помощи, в том числе для проведения полноценной сердечно-легочной реанимации.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, новые автомобили скорой медицинской помощи готовы выйти на линию в ближайшее время.

Медицинское учреждение 120-я медсанчасть ФМБА обслуживает население Снежногорска, Гаджиево, Полярного, Заозерска и Островного.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/495137/#&gid=1&pid=2

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