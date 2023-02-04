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Мурманская область. Арктика (16+)04.02.23 11:00

Новые автомобили скорой медицинской помощи вышли на линию в ЗАТО Александровск

Два новых автомобиля скорой медицинской помощи вышли на линию в ЗАТО Александровск. Автопарк федерального учреждения 120-й медсанчасти пополнился благодаря содействию областного правительства и компании «НОВАТЭК». 

Специализированные автомобили закуплены в рамках соглашения с компанией «НОВАТЭК», которое рассчитано на 2020-2029 годы и включает в себя приобретение медицинской техники и кислорода, обеспечение образовательных и спортивных организаций расходными материалами и экипировкой, поддержку образовательных программ для старшеклассников и другие социально ориентированные мероприятия в Мурманской области,  уточняет  областное правительство.

Медицинское учреждение 120-я медсанчасть Федерального медико-биологического агентства обслуживает население «закрытых» городов Мурманской области: Снежногорска, Гаджиево, Полярного, Заозерска и Островного. Этим территориям сейчас уделяется особое внимание и на федеральном уровне, и на региональном.  

«На территории нашего ЗАТО работает ЦМСЧ-120 Федерального медико-биологического агентства России. Несмотря на то, что учреждение не входит в систему областного Минздрава, губернатор Мурманской области Андрей Чибис после обращений жителей ЗАТО помог решить вопрос о выделении машин для 120-й медсанчасти», – отметил глава ЗАТО Александровск Ильяс Мазитов. 

Благодаря содействию областного правительства автопарк машин скорой медицинской помощи ЦМСЧ №120 пополнился двумя новыми автомобилями «Газель NEXT» 2022 года выпуска. После регистрации и постановки на учет автомобили вышли на линию. Один из них – для обслуживания города Гаджиево. 

«Прежде в Гаджиево работали автомобили скорой помощи класса А. Эти машины предназначены только для транспортировки пациентов в сопровождении медперсонала, поскольку укомплектованы ограниченным набором инструментов и медицинских изделий, – рассказала Светлана Боголиб, заведующая отделением скорой медицинской помощи ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России. – Новая «Газель» – это уже автомобиль экстренной медицинской помощи. Бригада может не только транспортировать пострадавшего, но и своими силами провести лечебные мероприятия или экстренную терапию еще до приезда в больницу. Причём, как взрослому пациенту, так и ребёнку». 

Каждый автомобиль оснащен дефибриллятором, электрокардиографом, портативным аппаратом искусственной вентиляции легких, пульсоксиметром. От оборудования, которым располагают бригады скорой помощи, напрямую зависит возможность спасения жизни человека. К тому же в автомобилях этого класса достаточно просторный салон, очень удобный для работы персонала СМП. 

«Последний раз машину в состав бригад скорой помощи гаджиевский филиал получал 7 лет назад, – напомнил Михаил Елисеев, начальник филиала МСЧ №6 ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России. – Новый автотранспорт позволит в более комфортных условиях и с достаточным оснащением транспортировать тяжелых больных в случае необходимости их перевозки в медучреждения Снежногорска, Полярного или Мурманска. Это расширит возможности наших медиков в плане оказания полноценной помощи. От имени медсанчасти хочу поблагодарить ПАО «НОВАТЭК», губернатора Мурманской области за пополнение автопарка». 

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Федеральное медико-биологическое агентство уделяет пристальное внимание оснащению подведомственных учреждений. За счёт федеральных средств 120-я медсанчасть в 2021 году получила 3 реанимобиля, в 2022 году – 3 автомобиля для обслуживания вызовов участковой службой терапевтов и педиатров. Работа по обновлению автопарка будет продолжена совместными усилиями – как при содействии ФМБА, так и при поддержке регионального правительства. Соответствующая договоренность была достигнута в январе этого года в ходе рабочей поездки губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в ЗАТО Александровск.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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