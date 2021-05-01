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Мурманская область. Арктика (16+)01.05.21 11:00

Новые, безопасные и качественные дороги для мурманчан

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора вчера встретился с представителями подрядных организаций, которые будут выполнять ремонт в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году.

– Один из главных приоритетов нашей работы - это реализация национальных проектов, – отметил Евгений Никора. – Сегодня мы обсудили с подрядчиками сроки выполнения дорожных работ в этом году.  Завершение ремонта дорог планируется к началу осеннего периода.

Ремонт запланирован на следующих участках:

- переулок Терский (участок от ул. Октябрьской до ул. Карла Либкнехта и

от ул. Карла Либкнехта, до дома №13 по переулку Терскому);

- ул. Коминтерна (участок от ул. Комсомольской до ул. Профсоюзов);

- ул. Адмирала флота Лобова (участок от просп. Героев-североморцев до дома №10 по ул. Адмирала флота Лобова);

- ул. Миронова (участок работ от дома №30/1 по ул. Свердлова до дома №25/2 по ул. Гагарина);

- ул. Кирпичная;

- переулок Арктический;

- ул. Ростинская;

- ул. Ивана Сивко (участок от дома №34 по ул. Нахимова до дома №3 по ул. Ивана Сивко);

- ул. Пищевиков (участок от ул. Карла Либкнехта до дома №11 по ул. Загородной);

- проезд в районе дома №14/1 по ул. Алексея Хлобыстова;

- проезд от улицы Свердлова, 40/4 до дома № 8а по улице Виктора Миронова;

- ул. Школьная (жилой район Росляково);

- ул. Володарского;

- проезд Северный;

- ул. Капитана Буркова;

- проезд от ул. Старостина вдоль дома №№1-25 по проезду Северному;

- ул. Трудовых Резервов;

- ул. Сполохи;

- проезд к д. №91 по улице Старостина;

- проезд от улицы Капитана Маклакова до дома №27 по улице Старостина;

- просп. Кирова (от пер. Хибинский до ул. Марата);

- проезд Ледокольный (без съезда на просп. Кольский);

- автодорога вдоль озера Ледового;

- проезд Автопарковый;

- ул. Фрунзе;

- ул. Траловая (съезд с ул. Шмидта до железнодорожного переезда).

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Илья Александрович П.
29.04.21 14:27
Молодцы, что подняли эту тему. Эту дискриминацию я испытал на себе: или не берут на работу, или предлагают гроши. А мне всего 53 года, электромонтёр. Пришлось менять место жительства.
Комментарий к новости:Партия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
Алексей Борисович Косаревский
28.04.21 16:22
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