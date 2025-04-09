Новые биокотельные появятся в Мурманске и Мончегорске

В микрорайоне Дровяное Мурманска и н.п. 25 км Мончегорска появятся новые биокотельные. Ход их строительства обсудили на совещании под председательством заместителя губернатора – министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Аллы Истоминой.

Напомним, перевод угольной и дизельной генерации на биотопливо путём строительства и реконструкции двух действующих котельных в микрорайоне Дровяное и котельной в н.п. 25 км г. Мончегорска ведётся с 2024 года в рамках концессионного соглашения. Стоимость мероприятий составляет 102,8 млн рублей. Проект позволит обеспечить надёжность теплоснабжения около 1000 человек.

В своём докладе генеральный директор ООО «Тепло. Людям. Кандалакша» Георгий Палагин отметил, что на сегодняшний день всё необходимое оборудование и материалы поставлены на строительные площадки, в активной фазе строительно-монтажные работы.

«Несмотря на уверенность концессионера в сроках завершения работ, рисков в вопросах теплоснабжения потребителей быть не должно. Поэтому прошу вас пристально отслеживать каждый этап реализации проекта, включая подготовку и сдачу всей необходимой документации. Отдельный фокус внимания на подрядчика: достаточно ли у него людей и техники для выполнения поставленных задач. Коллег из профильных министерств прошу уделить особое внимание координации действий между всеми вовлечёнными сторонами», – подчеркнула Алла Истомина.

Как отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, проводимые мероприятия отвечают целям и задачам стратегического плана развития региона «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/