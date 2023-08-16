Новые детские и спортивные площадки ждут воспитанников мурманских детских садов

В рамках региональной программы «На Севере — твой проект», инициированной губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, на территориях двух дошкольных образовательных учреждений в Мурманске появилось новое игровое и спортивное оборудование.

Так, в прошлом году родители юных мурманчан обратились к администрации детского сада №157 (ул. Морская, 13) с просьбой установить детскую и спортивную площадки. Собрала предложения взрослых инструктор по физической культуре Елена Молоковская, а для ребят был организован конкурс рисунков, в которых они могли пофантазировать на тему будущего наполнения пространства.

Заведующая детским садом Любовь Плужник отметила, что решение о том, как именно должна выглядеть детская площадка для воспитанников, было выработано совместно. На территории появились, в том числе, элементы для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Спортивная и игровая зоны оснащены футбольными воротами, баскетбольными кольцами, стендами для метания, рукоходами, игровыми трубами, стенами для скалолазания и другим оборудованием. Обе площадки покрыты ударопоглощающим покрытием, на территории детского сада появился пандус. Обновилось и асфальтовое покрытие перед дошкольным учреждением.

Инициатива участия детского сада №73 (ул. Гагарина, 10) в программе «На Севере — твой проект» также принадлежит родителям — они обратились к заведующей детским садом Наталье Комиссаровой, после чего в обсуждениях будущего проекта приняли участие и дети, и взрослые.

На территории учреждения появилась круглогодичная спортивная площадка с футбольными воротами и баскетбольными щитами, а также современная модульная игровая зона, позволяющая изучать правила дорожного движения. Она включает в себя два прогулочных пространства, разделенных дорожным полотном с разметкой пешеходного перехода, — для средней и старшей подготовительной групп.

Как сообщает администрация города Мурманска, открытие новых спортивных и игровых пространств, построенных в рамках стратегического плана «На Севере — жить», состоится в сентябре.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25534&page=1