Новые идеи использования Мавзолея увеличили число противников захоронения Ленина

Союз архитекторов России под давлением общественности отменил конкурс на реновацию Мавзолея Ленина. На фоне подобных инициатив число защитников исторического наследия выросло. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил отношение россиян к идее погребения вождя мировой революции, опросив 1600 респондентов старше 18 лет из всех округов страны.

Сегодня идею оставить тело Ленина в Мавзолее поддерживает 22% россиян, тогда как в 2012-2013 гг. таковых было лишь 16-17%. Мнение о том, что Ленин — это наша история и поэтому его нужно оставить в покое, чаще разделяют мужчины (29% против 16% женщин), а также респонденты старше 45 лет (29%).

Доля тех, кто считает, что тело Ленина нужно как можно скорее перезахоронить на кладбище, сегодня достаточно велика (40%), однако семь лет так считали 44%, а в 2012 году — 48%.

17% уверены, что вождя мировой революции надо захоронить, но не сейчас, а когда уйдёт поколение, для которого Ленин по-прежнему дорог. В 2012 и 2013 гг. россиян, разделяющих эту позицию, было заметно больше: по 26%.

Аргументы сторонников погребения не изменились: Ульянов-Ленин — неоднозначная личность в истории страны, поэтому искусственно сохранять его останки на главной площади России как минимум странно.