Новые интерактивные формы в сфере лесного хозяйства стали доступны на портале «Госуслуги»

С 1 января текущего года введена в действие федеральная государственная система лесного комплекса, предусматривающая ведение государственного лесного реестра исключительно в электронной форме.

ФГИС ЛК – цифровая платформа, объединяющая в себе десятки государственных услуг, сведения государственного лесного реестра, актуальные данные в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесоразведения, учёта древесины и её прослеживаемости, учёта информации о сделках с ней.

В настоящее время на ЕПГУ разработаны и введены в действие новые интерактивные формы государственных услуг для лесопользователей, с перечнем которых можно ознакомиться на сайте регионального Минприроды.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/