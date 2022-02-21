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Мурманская область. Арктика (16+)21.02.22 09:30

Новые инвестпроекты СЗФК будут реализованы при поддержке правительства Мурманской области

Новые инвестиционные проекты, которые будут реализованы при поддержке правительства Мурманской области, губернатор Андрей Чибис обсудил с генеральным директором АО «СЗФК» Евгением Созиновым в ходе рабочей поездки на промплощадку предприятия – ГОК «Олений ручей».

Во время визита глава региона осмотрел промышленные объекты площадки – карьер, подземный рудник и обогатительную фабрику. Экскурсия завершилась в оперативно-производственном отделе – центре управления всем горно-обогатительным комбинатом.

«Я первый раз был на производстве СЗФК. Очень здорово, что коллеги с нуля это производство создали. Сегодня оно активно развивается, более 2000 человек работают в этой компании, и мы видим современные технологии, которые дают качественный апатитовый концентрат. Важно, что в рудник инвестируют и продолжают развивать карьер. Этим летом здесь приступят к реализации нового проекта, а это дополнительные инвестиции. Мы со своей стороны поддерживаем компанию и проекты», – отметил Андрей Чибис.

В рамках рабочей встречи состоялся круглый стол, в ходе которого стороны обсудили перспективы развития АО «СЗФК». По словам генерального директора Евгения Созинова, компания поэтапно развивается.

«На сегодняшний день мы достигли производительности апатитового концентрата 1,3 млн тонн. При этом уже наша фабрика потенциально может вырабатывать до 1,8 млн тонн. Мы реализуем комбинированную добычу руды: то есть часть руды поступает из карьера, где она добывается открытым способом, часть руды – из подземного рудника. Но нашему карьеру осталось жить довольно недолго. К 2027 году мы планируем закончить разработку открытым способом и полностью перейти на подземную разработку. Для этого необходимо быстро развивать подземный рудник, что сейчас и делается», – отметил глава СЗФК.

Как было отмечено на встрече, компания заключила пятилетний контракт на закупку техники для подземной разработки полезных ископаемых, кроме того, дорабатываются производственные процессы по фабрике, чтобы она могла выпустить 2 млн тонн апатитового концентрата в год.

«Также для увеличения рудной базы мы смотрим разработку нашего нового месторождения – Партомчорр. Есть определенные сложности, так как оно находится с северной части Хибин, а мы – с юго-восточной. В этом возникает проблема транспортировки. Также есть экологические вопросы. Наше месторождение окружено заповедниками, природными парками. Чтоб не нанести им урон, мы планируем строительство железнодорожной ветки и непосредственную доставку руды оттуда на наш действующий ГОК «Олений ручей». Эти моменты мы обсудили в ходе визита губернатора, – рассказал Евгений Созинов.

«Я хочу поблагодарить и компанию, и менеджмент, и, самое главное, тех людей, которые трудятся в непростых условиях, и на карьере, и в руднике, и на фабрике. Которые своим трудом, с одной стороны, обеспечивают такую продовольственную безопасность нашей страны, потому что это все высококачественные удобрения по содержанию концентрата. А с другой стороны, помогают развитию экономики нашей области. Помогают теми налогами, которые платят. И социальной поддержкой. Все это на плечах людей, которые управляют техникой под землей, на земле, обеспечивают производственные процессы. Низкий поклон за этот труд», – сказал в завершение визита глава региона Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, горнорудная компания АО «СЗФК» является одним из ведущих промышленных предприятий Кольского Заполярья. Учреждена в 2005 году Группой «Акрон».

Предприятие в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство горно-обогатительного комбината (ГОКа) на базе месторождения апатит-нефелиновых руд «Олений ручей» добывает руду открытым и закрытым способами для производства высококачественного апатитового концентрата. ГОК «Олений ручей» полностью обеспечивает российские предприятия Группы «Акрон» фосфатным сырьем для производства сложных удобрений, а также отгружает продукцию сторонним предприятиям.

 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/440604/#&gid=1&pid=39

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