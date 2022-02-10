Новые книги саамских авторов презентовали в областной «Научке»

В рамках празднования Международного дня саамов в библиотеке традиционно представили новые издания, вышедшие при содействии Центра народов Севера. Читающая публика ознакомилась с трилогией замечательной писательницы и подвижницы сохранения культуры саамского народа Надежды Большаковой «Россыпью», а также с работой творческого тандема Надежды Павловны и художника Татьяны Шороховой «Саамская мифология в комиксах».

Книга Надежды Большаковой «Россыпью» состоит из трех частей: «Восхищение», «Откровение», «Благодарение». В книге собраны очерки, воспоминания, переписка с известными людьми, сыгравшими большую роль в жизни не только Надежды Большаковой, но и края, России.

«Саамская мифология в комиксах» наглядно и доступно рассказывает о мифологии саамов. Книга будет интересна всем, кто интересуется культурой народов Севера.

В продолжение темы сохранения культурного наследия коренного народа Кольского Севера состоялся показ фильма «Голоса саамских селений», рассказывающий о саамском песенном фольклоре и людях, поддерживающих и популяризирующих его традиции. Фильм представила специалист Центра народов Севера Любовь Саламащенко.

Кроме того, в преддверии Международного дня саамов в электронную библиотеку «Кольский Север» поступили книги новые книги саамских писательниц. Новинки доступны на персональных страницах авторов и в коллекции «Кольские саамы».

Саамскую сказку «Пяйвешьк и его братья» написала Екатерина Коркина, писатель, поэт, педагог. Автор программы изучения кильдинского диалекта саамского языка. Собирательница саамского фольклора. Создатель и первый руководитель фольклорно-этнографического ансамбля. Автор сборников стихов «Чуррпа-Уррпа», «Поющий ветер тундры», «Дары тундры».

Как сообщает региональное Министерство культуры, воспоминаниями из детства делится Ольга Перепелица в своей книге «Детство у студеного колодца». Ольга Андреевна – автор трех книг прозы и стихов, общественный деятель, член Общественной организации саамов Мурманской области. Также она организатор клуба любителей саамской культуры «Тувса» («Свеча») и мероприятий, направленных на популяризацию саамского национального искусства. Свою новую книгу Ольга Перепелица посвятила малой родине – поселку Териберка, а также своим родителям. В книге представлены фотографии из личного архива автора, рассказы о детстве и юности, о жизни страны и народа саами.







Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439558/#&gid=1&pid=2