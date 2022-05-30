Мурманская область. Арктика (16+)30.05.22 09:30
Новые комплексы «Око» «приглядывают» за здоровьем северян
В рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2021 году в три медицинские организации Мурманской области – Мурманские городские поликлиники №1 и №2 и Оленегорскую ЦГБ – было закуплено пять рентгенодиагностических телеуправляемых комплексов «Око».
С момента их ввода в эксплуатацию на оборудовании уже проведено 26629 обследований, сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/
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