Новые корабли и подводные лодки пополнят состав ВМФ в 2024 году

После завершения государственных испытаний военно-морской флаг будет поднят на атомном подводном ракетном крейсере «Архангельск» проекта «Ясень-М», предназначенном для подводных сил Северного флота.

В 2024 году Военно-морской флот России продолжит плановое увеличение своего численного состава. Одними из первых его боевой строй пополнят малый ракетный корабль «Буря» и подводная лодка «Кронштадт», которые проходили программу испытаний в Балтийском море в 2023 году.

После завершения государственных испытаний военно-морской флаг будет поднят на атомном подводном ракетном крейсере «Архангельск» проекта «Ясень-М», предназначенном для подводных сил Северного флота.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, в течение года будут спущены на воду очередной атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта «Борей-А» «Князь Пожарский», четвёртый фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Исаков», корвет проекта 20385 «Проворный», морские тральщики проекта 12700, малые ракетные корабли проектов 22800 и 21631, патрульные корабли и большая подводная лодка проекта 636.3 «Якутск» и ряд других кораблей, катеров и судов обеспечения, которые находятся сегодня на стапелях российских судостроительных заводов.

Тихоокеанский, Балтийский и Черноморский флоты усилят несколько малых ракетных и патрульных кораблей, а также морских тральщиков.

Фото и видео: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12494326@egNews