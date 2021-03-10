Новые квартиры для мурманчан

В областном центре продолжается реализация национального проекта «Жилье и городская среда». Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации города Мурманска Евгений Никора вручили первые 10 ключей от новых квартир тем, кто проживает в аварийном жилищном фонде. Теперь местом жительства новоселов станет дом №2/12 по улице Горького.

– Самое главное это то, что мурманчане имеют возможность сегодня получать новое жилье – рассказал Андрей Сысоев. – С 2011 года мы уже расселили более 4600 человек. И процесс продолжается. В 2020 году город приобрел 102 квартиры на вторичном и первичном рынке, чтобы помочь решить жилищный вопрос мурманчан.

В доме №2/12 по улице Горького у застройщика приобретено 47 квартир. Здесь смогут разместиться 44 семьи.

– Расселение мурманчан из аварийного и ветхого жилья является одной их приоритетных задач для администрации города Мурманска, – отметил Евгений Никора. – Конечно, темпы расселения, которые я вижу сегодня, меня не устраивают. Мы будем прилагать все усилия, чтобы ускорить этот процесс. Ключи, которые мы сегодня передаём мурманчанам – это результат кропотливого труда. И, несмотря на все сложности, мы продолжим эту работу.

Стоит отметить, что проблема расселения в Мурманске решается комплексно: это не только приобретение недвижимости, но и перевод нежилых помещений в жилые, ремонт пустующих квартир.