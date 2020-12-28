Новые квартиры для мурманчан в новом доме

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора посетил новый жилой дом, расположенный по адресу: ул. Горького, 2/12. Квартиры в нём приобретены у застройщика администрацией областного центра в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда». Всего в этот дом запланировано переселить 114 человек, проживающих в аварийном жилищном фонде.

– Жильё современное, просторное, светлое. Имеются электробойлеры - своеобразная защита от отключения горячего водоснабжения. Также в распоряжении жильцов парковка, а в ближайшее время должен заработать магазин, расположенный на цокольном этаже, – рассказал Евгений Никора. – Сегодня уже 11 семей посмотрели квартиры, время заселения каждый определит самостоятельно.

Всего в доме 48 квартир, одно- и двухкомнатных. Отличительной особенностью нового дома является система электрообогрева жилых помещений. Каждый житель будет платить исключено за фактическое потребление энергоресурсов.