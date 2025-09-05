Новые меры поддержки призваны усовершенствовать спортивную инфраструктуру Мурманской области и сделать спорт доступнее для всех категорий граждан

4 сентября в Североморске губернатор Андрей Чибис провёл встречу с физкультурным активом региона и лидерами сферы, где анонсировал комплекс новых мер поддержки для спортивной отрасли региона. Решения направлены на развитие материально-технической базы новых пространств и финансовое стимулирование руководителей, взявших на себя повышенную нагрузку в ходе реорганизации учреждений.

Так, программы по созданию в Кольском Заполярье объектов «СОПКИ.СПОРТ» и «СОПКИ.ОЗЁРА» будут продолжены.

Действующие пространства «СОПКИ.СПОРТ» получат по 1 млн рублей на дооснащение специальными оборудованием для занятий адаптивным спортом.

Теме развития адаптивного спорта на встрече было уделено особое внимание:

«Это вопрос первостепенной важности. Мы обязаны обеспечить всем необходимым наших ребят, возвращающихся со специальной операции – их поддержка является для нас абсолютным приоритетом», – сказал губернатор.

Работа спортивных учреждений в новых условиях, повышения эффективности спортивной отрасли ещё одна актуальная тема встречи.

«Вместе с тем, мы должны обратить внимание и на те учреждения, которые были реорганизованы, и на их руководителей, взявших на себя значительную дополнительную нагрузку. Здесь должен действовать принцип справедливости: если возрастает объём ответственности, то должно быть предусмотрено и соответствующее финансовое обеспечение», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона сообщил о введении с 1 января следующего года системы ежемесячных доплат для руководителей укрупненных спортивных и физкультурных учреждений. Размер стимулирующей выплаты будет напрямую зависеть от масштаба ответственности и количества учреждений, находящихся в управлении: 30 тысяч рублей – за руководство 2 объединенными учреждениями; 50 тысяч рублей– за руководство 3 объединенными учреждениями; 70 тысяч рублей– за руководство 4 и более объединенными учреждениями.

Новые меры поддержки призваны усовершенствовать спортивную инфраструктуру Мурманской области и сделать спорт доступнее для всех категорий граждан, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

