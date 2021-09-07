Новые меры поддержки жилищного строительства позволят улучшить условия жизни более 1000 семей Мурманской области
Новые меры поддержки жилищного строительства позволят улучшить условия жизни более 1000 семей Мурманской области. Об этом на оперативном совещании у главы региона вчера сообщила руководитель Центра содействия жилищному строительству Заполярья Анна Баранова.
«По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса разработаны меры поддержки граждан, направленные на улучшение жилищных условий. В целях анализа спроса правительством Мурманской области и Центром содействия жилищному строительству проведён опрос «Какой дом хотят жители Мурманской области» на портале «Открытый электронный регион». В нём приняли участие более 1800 человек. Большинство проголосовавших рассматривают строительство нового дома с использованием мер поддержки, в том числе ипотечных продуктов и материнского капитала», – отметила Анна Баранова.
Сегодня в Мурманской области действует 6 мер поддержки для многодетных и молодых семей, ветеранов, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, медработников, учителей, малоимущих граждан, детей-сирот, граждан, проживающих в сельских территориях, и т.д. Также в Мурманске есть отдельная программа поддержки обеспечения жильём молодых и многодетных семей города, которая действует до 2024 года. За более подробной информацией жители могут обращаться в администрации муниципалитетов либо в профильные министерства.
На федеральном уровне также разработаны ипотечные программы, позволяющие приобретать жильё. В том числе льготная ипотека по ставке 7%, которая действует до июля 2022 года, семейная ипотека по ставке 6%, действующая до конца 2022 года, и бессрочная сельская ипотека по ставке 3%. В Мурманской области практически все муниципалитеты имеют последний вид поддержки.
«Учитывая специфику Мурманской области, а именно устаревший жилищный фонд, а для создания спроса на строительство новых многоквартирных домов, предлагаем к внедрению региональную программу компенсации процентной ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройке или в строящемся доме. Компенсация составит 2%, срок кредита до 10 лет и сумма не больше 3,5 миллионов рублей – именно на такую сумму ипотеки для покупки жилья, по данным Центробанка, в 2020 году получили порядка 10 тысяч жителей Мурманской области, к сожалению, не только на территории Кольского полуострова. Ипотека будет распространяться на покупку жилья в строящемся либо новом доме», – подчеркнула глава Центра содействия жилищному строительству региона.
Так, например, если гражданин получает льготную ипотеку при поддержке правительства Российской Федерации под 7%, правительство области компенсирует 2%. Соответственно, гражданин может воспользоваться ипотекой под 5%. Семьи, в которых после 1 января 2018 года родился ребёнок, могут получить жилищный кредит уже под 4%. Таким образом, получатели данной меры поддержки смогут сократить свои выплаты примерно на 4000 рублей в месяц. За весь период действия программы объём поддержки на 1 получателя составит до 500 тысяч рублей.
Опрос, о котором говорилось выше, а также стартовавшая в августе программа «Гектар Арктики» показали желание северян иметь свой дом. Чтобы поддержать их, предлагается с 2022 года запустить программу «Свой дом в Арктике». В первую очередь она будет направлена на стимулирование индивидуального жилищного строительства, а при наличии земельного участка, в том числе на правах пользования, даст возможность получить меру поддержки. Предполагается, что программой смогут воспользоваться не только жители Мурманской области, но и граждане, желающие переселиться в наш регион. Для этого у них должен быть либо трудовой договор, либо бизнес, зарегистрированный на территории Кольского полуострова.
Участники программы «Свой дом вы Арктике» смогут получить три меры поддержки: на приобретение деревянного домокомплекта, строительство дома и покупку индивидуального жилого дома. Площадь дома во всех трёх случаях не должна превышать 150 кв. метров. Субсидия на приобретение домокомплекта будет выдаваться при условии, что гражданин в течение 30 дней с момента её подтверждения возведёт фундамент, подтвердит наличие собственных средств на сумму не менее 500 тысяч рублей для окончания стройки. Кроме того, в течение двух лет после приобретения домокомплекта он должен построить и зарегистрировать свой дом в собственность.
Субсидия на строительство дома будет предоставляться двумя частями: 50% при принятии решения о выделении, и 50% после регистрации собственности на объект. Также при получении данной меры поддержки необходимо наличие собственных средств в размере не менее 30% от стоимости дома. Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, в рамках этой субсидии предлагается рассмотреть возможность компенсации затрат на технологическое присоединение к инженерным сетям.
Субсидия на покупку индивидуального жилого дома будет выделять непосредственно застройщику при заключении договора на покупку дома. В этом случае срок регистрации объекта недвижимости в ЕГРН не должен превышать 1 год.
«Данные меры поддержки позволят улучшить качество жизни граждан, позволяя построить свой дом в течение 1-3 лет, и дадут развитие субъектам малого и среднего предпринимательства. Наши программы поддержки уже получили одобрение и поддержку в Минстрое РФ и ДОМ. РФ», – резюмировала Анна Баранова.