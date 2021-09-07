Новые меры поддержки жилищного строительства позволят улучшить условия жизни более 1000 семей Мурманской области. Об этом на оперативном совещании у главы региона вчера сообщила руководитель Центра содействия жилищному строительству Заполярья Анна Баранова.

«По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса разработаны меры поддержки граждан, направленные на улучшение жилищных условий. В целях анализа спроса правительством Мурманской области и Центром содействия жилищному строительству проведён опрос «Какой дом хотят жители Мурманской области» на портале «Открытый электронный регион». В нём приняли участие более 1800 человек. Большинство проголосовавших рассматривают строительство нового дома с использованием мер поддержки, в том числе ипотечных продуктов и материнского капитала», – отметила Анна Баранова.

Сегодня в Мурманской области действует 6 мер поддержки для многодетных и молодых семей, ветеранов, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, медработников, учителей, малоимущих граждан, детей-сирот, граждан, проживающих в сельских территориях, и т.д. Также в Мурманске есть отдельная программа поддержки обеспечения жильём молодых и многодетных семей города, которая действует до 2024 года. За более подробной информацией жители могут обращаться в администрации муниципалитетов либо в профильные министерства.

На федеральном уровне также разработаны ипотечные программы, позволяющие приобретать жильё. В том числе льготная ипотека по ставке 7%, которая действует до июля 2022 года, семейная ипотека по ставке 6%, действующая до конца 2022 года, и бессрочная сельская ипотека по ставке 3%. В Мурманской области практически все муниципалитеты имеют последний вид поддержки.

«Учитывая специфику Мурманской области, а именно устаревший жилищный фонд, а для создания спроса на строительство новых многоквартирных домов, предлагаем к внедрению региональную программу компенсации процентной ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройке или в строящемся доме. Компенсация составит 2%, срок кредита до 10 лет и сумма не больше 3,5 миллионов рублей – именно на такую сумму ипотеки для покупки жилья, по данным Центробанка, в 2020 году получили порядка 10 тысяч жителей Мурманской области, к сожалению, не только на территории Кольского полуострова. Ипотека будет распространяться на покупку жилья в строящемся либо новом доме», – подчеркнула глава Центра содействия жилищному строительству региона.

Так, например, если гражданин получает льготную ипотеку при поддержке правительства Российской Федерации под 7%, правительство области компенсирует 2%. Соответственно, гражданин может воспользоваться ипотекой под 5%. Семьи, в которых после 1 января 2018 года родился ребёнок, могут получить жилищный кредит уже под 4%. Таким образом, получатели данной меры поддержки смогут сократить свои выплаты примерно на 4000 рублей в месяц. За весь период действия программы объём поддержки на 1 получателя составит до 500 тысяч рублей.

Опрос, о котором говорилось выше, а также стартовавшая в августе программа «Гектар Арктики» показали желание северян иметь свой дом. Чтобы поддержать их, предлагается с 2022 года запустить программу «Свой дом в Арктике». В первую очередь она будет направлена на стимулирование индивидуального жилищного строительства, а при наличии земельного участка, в том числе на правах пользования, даст возможность получить меру поддержки. Предполагается, что программой смогут воспользоваться не только жители Мурманской области, но и граждане, желающие переселиться в наш регион. Для этого у них должен быть либо трудовой договор, либо бизнес, зарегистрированный на территории Кольского полуострова.

Участники программы «Свой дом вы Арктике» смогут получить три меры поддержки: на приобретение деревянного домокомплекта, строительство дома и покупку индивидуального жилого дома. Площадь дома во всех трёх случаях не должна превышать 150 кв. метров. Субсидия на приобретение домокомплекта будет выдаваться при условии, что гражданин в течение 30 дней с момента её подтверждения возведёт фундамент, подтвердит наличие собственных средств на сумму не менее 500 тысяч рублей для окончания стройки. Кроме того, в течение двух лет после приобретения домокомплекта он должен построить и зарегистрировать свой дом в собственность.

Субсидия на строительство дома будет предоставляться двумя частями: 50% при принятии решения о выделении, и 50% после регистрации собственности на объект. Также при получении данной меры поддержки необходимо наличие собственных средств в размере не менее 30% от стоимости дома. Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, в рамках этой субсидии предлагается рассмотреть возможность компенсации затрат на технологическое присоединение к инженерным сетям.

Субсидия на покупку индивидуального жилого дома будет выделять непосредственно застройщику при заключении договора на покупку дома. В этом случае срок регистрации объекта недвижимости в ЕГРН не должен превышать 1 год.

«Данные меры поддержки позволят улучшить качество жизни граждан, позволяя построить свой дом в течение 1-3 лет, и дадут развитие субъектам малого и среднего предпринимательства. Наши программы поддержки уже получили одобрение и поддержку в Минстрое РФ и ДОМ. РФ», – резюмировала Анна Баранова.