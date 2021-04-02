Новые места для отдыха мурманчан

В этом году в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» запланировано благоустройство двух общественных территорий в областном центре. Это сквер у памятника В.И. Ленину и зелёная зона в районе дома № 101 по проспекту Кольскому.

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев совместно с главой администрации города Мурманска Евгением Никорой провели совещание по проектам реконструкции объектов. Также на мероприятии присутствовали депутат Мурманской областной Думы Герман Иванов, представители Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области и АНО «Центр городского развития Мурманской области».

– У Мурманска большой опыт по благоустройству городских территорий, – отметил Андрей Сысоев. – Мы начали анализировать наши возможности и делать уверенные шаги по реконструкции общественных объектов на четыре года раньше, чем появился национальный проект «Формирование комфортной городской среды». Сейчас предстоит выполнить работы на двух больших объектах, чтобы мурманчане семьями могли комфортно проводить там время.

– Очень важно, что при формировании идей по благоустройству территорий мы взаимодействуем с правительством Мурманской области. В ходе обсуждений реализации национального проекта, благодаря пожеланиям жителей города, были выбраны места и внешний облик объектов, – рассказал Евгений Никора. – После того, как завершится реконструкция, мы договорились о том, что закупим дополнительную иллюминацию для этих зон отдыха. Это будет особенно актуально в период полярной ночи.

– Общественные территории после реконструкции точно станут востребованными у горожан: мест для прогулок никогда не бывает много, – сказал Герман Иванов. – Они будут оборудованы современной системой освещения, новыми пешеходными дорожками, игровыми зонами, беседками и малыми архитектурными формами.

Площадь благоустройства в районе дома №101 по проспекту Кольскому составит более двенадцати тысяч квадратных метров, у памятника В.И. Ленину – более трёх с половиной тысяч квадратных метров.