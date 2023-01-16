Новые молодёжные пространства появятся в Заозерске, Никеле, Заполярном, Гаджиево, Полярном и Мурманске

В этом году новые молодёжные пространства откроются в Заозерске, Печенгском округе, ЗАТО Александровск и Мурманске. Об этом сообщил в ходе оперативного совещания губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Мы делаем всё, чтобы дети, подростки и молодёжь могли интересно и с пользой провести свободное время в муниципалитетах. Сегодня в Мурманской области работают 17 молодёжных пространств «Сопки», и они уже стали главной точкой притяжения для ребят: свыше 90 тысяч посещений. В этом году мы также продолжим их открывать – деньги заложены, субсидию на создание таких объектов получат Заозерск, Никель, Заполярный, Гаджиево, Полярный и Мурманск», – подчеркнул глава региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, пространства создаются по инициативе губернатора в рамках плана «На Севере – жить».

Подробнее об этом рассказал руководитель комитета молодежной политики Мурманской области Егор Хаценко.

Информация обо всех действующих в регионе молодёжных пространствах с адресами, контактами и расписанием публикуется на портале «Наш Север».

Фото: https://gov-murman.ru