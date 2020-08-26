Новые направления работы МФЦ

С 1 сентября перечень государственных услуг регионального Министерства труда и социального развития, предоставляемых в МФЦ, увеличится на 18 единиц.

Так, многофункциональный центр Североморска будет осуществлять приём документов на получение следующих услуг:

- «Предоставление ветеранам труда компенсации в размере 50 процентов расходов на оплату стоимости проезда один раз в два года к месту отдыха и обратно в пределах территории Российской Федерации»;

- «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг в денежной форме отдельным категориям граждан»;

- «Предоставление ветеранам труда Мурманской области ежегодной единовременной денежной выплаты ко Дню Мурманской области»;

- «Установление статуса ветерана труда Мурманской области»;

- «Присвоение звания «Ветеран труда» и выдача удостоверений ветерана труда.

Вчера специалисты Центра социальной поддержки населения Североморска провели обучающий семинар для сотрудников МФЦ в форме видеоконференции, сообщает интернет-ресурс учреждения.