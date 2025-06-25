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Мурманская область. Арктика (16+)25.06.25 10:15

Новые нормы предусматривают повышение размеров штрафов по 36 составам административных правонарушений. Они затрагивают практически все сферы жизни северян

Вчера состоялось 39-е заседание регионального парламента. В нем приняли участие депутаты областной Думы, федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Калинин, руководители профильных министерств, представители Контрольно-счётной палаты области, прокуратуры.

Заседание вел глава регионального парламента Сергей Дубовой. В повестку дня было внесено более 25 вопросов.

В первом чтении и окончательной редакции принят региональный закон «Об исполнении бюджета Мурманской области за 2024 год». Большинство депутатов согласились утвердить представленный отчёт, где отмечено, что доходы областного бюджета составили 121,3 млрд рублей – 94,1% от плановых показателей. Снижение поступлений в казну было связано с недополучением налога на прибыль предприятий. Расходная часть бюджета исполнена в объёме 154,3 млрд рублей – на 2,3% меньше уточнённых бюджетных назначений. Дефицит составил 33 миллиарда рублей.

– При всей сложной экономической ситуации, все социальные обязательства, которые область приняла на себя, исполнены в полном объёме, – подчеркнул Сергей Дубовой, комментируя законопроект. – Наш регион продолжает развиваться, реализуя стратегический план «На Севере – жить». Мы видим, как область меняется к лучшему практически во всех сферах жизни. Наши города и посёлки благоустраиваются – становятся удобными для жизни, в регион приходят инвесторы, которые видят перспективы и вкладывают деньги в нашу экономику, ремонтируются больницы, школы, детские сады, спортивные и культурные объекты, увеличивается количество мер соцподдержки семьям с детьми, участников специальной военной операции, самым незащищенным категориям жителей региона.

Областной Думой принят также закон «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области за 2024 год».

В окончательной редакции приняты изменения в закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Общий объем расходов областной казны увеличивается почти на 1,1 млрд рублей (или на 0,8%). Средства будут направлены на дополнительные мероприятия в сфере национальной обороны и национальной безопасности, включая меры социальной поддержки участникам специальной военной операции, членам их семей и приобретение специального оборудования. На эти цели выделяется более 950 млн рублей. Кроме этого, на реализацию мероприятий в рамках соглашения о сотрудничестве с Приморским муниципальным округом Запорожской области выделено 204,2 млн рублей.

В центре внимания депутатов – законопроекты, разработанные в интересах различных категорий граждан. В частности, в окончательной редакции принят закон, которым установлены дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению земельными участками многодетных семей на территории региона и совершенствуется механизм предоставления земельных участков в собственность многодетным семьям бесплатно.

Региональный парламент поддержал изменения в закон «О государственной системе бесплатной юридической помощи на территории Мурманской области». Правом на бесплатную юридическую помощь по вопросу признания участника СВО безвестно отсутствующим или объявленным умершим наделяются совершеннолетние дети, полнородные и неполнородные братья и сестры в тех случаях, когда у участников спецоперации отсутствуют члены семьи.

Принят в окончательной редакции закон, который касается детей с ограниченными возможностями здоровья. Эта особая категория северян получает право на бесплатное двухразовое питание вне зависимости от того, по каким программам учатся и где проходят обучение – в школе, в профтехучилище или на дому.

Региональные парламентарии поддержали и приняли в окончательной редакции изменения в закон «Об административных правонарушениях в Мурманской области», который был внесён губернатором Андреем Чибисом.  Новые нормы предусматривают повышение размеров штрафов по 36 составам административных правонарушений. Они затрагивают практически все сферы жизни северян (обеспечение безопасности жизни и здоровья ребенка, нарушение тишины и покоя граждан, правил охраны жизни на водных объектах, уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животного и растительного мира, торговля в неустановленных местах). Также появится 8 новых составов правонарушений в области соблюдения правил благоустройства, безбилетного проезда в городском транспорте и ответственного обращения с животными. По мнению законодателей, необходимость повышения размера штрафов назрела давно, так как некоторые не пересматривались более 16 лет и давно не соответствуют тяжести совершаемых проступков.

Рассмотрены и приняты в окончательной редакции законопроекты о внесении изменений в законы «Об архивном деле в Мурманской области», «О культуре», «Об образовании в Мурманской области», а также «О порядке назначения и проведения публичных слушаний в муниципальных образованиях Мурманской области», «О регулировании отдельных вопросов организации местного самоуправления в Мурманской области, внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Мурманской области».

Также областная Дума поддержала установление новой памятной даты – 21 октября – День создания Мурманского областного совета профессиональных союзов. Это решение подчеркнёт роль профсоюзов в решении многих острых вопросов и вклад, который они вносят в развитие региона.

Также областная Дума приняла отчёт о деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области в 2024 году и назначила на новый срок уполномоченного по правам ребёнка в Мурманской области Алевтину Андрееву.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/41f/sg0qgc4sqbn7fxd7mjzsbv5nc3jzrbyi.JPG

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