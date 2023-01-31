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Мурманская область. Арктика (16+)31.01.23 10:00

Новые объекты благоустройства стали всесезонными точками притяжения для северян в муниципалитетах Мурманской области

В 2022 году в Мурманской области в рамках Национального проекта «Жильё и городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроены 12 общественных пространств, которые стали визитными карточками и точками притяжения для местных жителей и гостей муниципалитетов. Для посещения открыты 11 территорий, ещё одна зона отдыха вдоль ручья Чистого в Мурманске из-за сложности и масштабности проекта реализуется в 2 этапа и будет сдана осенью текущего года.  

Новые общественные пространства в 2022 году открылись в Мурманске, ЗАТО г. Александровск и г. Североморск, Кировске, Апатитах, Кандалакше, городе Полярные Зори, Печенгском муниципальном округе, селе Ловозеро.  

Также, в прошлом году традиционно особое внимание было уделено благоустройству придомовых территорий. Капитально отремонтированы дворы 232 многоквартирных домов во всех муниципальных образованиях Мурманской области. В 2023 году эта работа будет продолжена и усилена. В этом строительном сезоне запланированы работы и по ямочному ремонту в тех дворах, которые ожидают очереди в списке на капитальный, чтобы жители могли безопасно и с комфортном пользоваться придомовой территорией. 

В 2022 году в Мурманской области установлено 82 детских игровых, спортивных и скейт-комплексов. 

«Это беспрецедентная цифра. В их числе уникальная площадка «Полянка полярника» в малой Долине Уюта в Мурманске, концепцию которой выбрали жители города в рамках голосования на портале «Наш Север». Отметим, прежде такие авторские и технически сложные игровые комплексы в регионе не устанавливались», – отметила заместитель губернатора Мурманской области – министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова. 

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, работа ведётся по установке детских спортивных и игровых комплексов ведется в рамках народной стратегии «На Севере – жить. 2030!», сформированной по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на основе пожеланий самих жителей. 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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