Новые объекты на природной карте заполярной столицы разместятся на территории спортивного комплекса «Снежинка»
Летняя и зимняя экологические тропы, протяжённостью 3 и 2,2 километра соответственно, будут оборудованы скамейками, малыми архитектурными формами, указателями, а также информационными стендами с описанием местной флоры и фауны и историческими фактами. По ходу маршрутов расположатся фотозоны, рекреационные и смотровые площадки с живописными видами на озеро и ручьи.
Как сообщает администрация города Мурманска, проект экологической тропы на «Снежинке» стал победителем Всероссийского онлайн-голосования по выбору приоритетных объектов благоустройства в 2023 году. Оно проводилось в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».
Ранее на спорткомплексе был оборудован первый в Мурманске каток на естественном водоёме, а также пешеходная дорожка «Петелька» и тропа «Трезорка» для выгула собак.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25592&page=1