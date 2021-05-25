Новые окна для мурманских школ

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора посетил школу №20, где пообщался с директором школы и педагогами на тему комплексной замены окон в учреждении.

– После осмотра состояния оконных блоков в школе №20, можно сделать вывод, что замена окон нужна, – сказал Евгений Никора. – В этом году планируется завершение работ по замене оконных блоков во всех детских садах города в рамках проекта «Тёплое окно». В дальнейшем мы планируем продолжить работу по замене окон в общеобразовательных учреждениях. Я дал поручение рассчитать стоимость замены оконных блоков во всех городских школах. Учитывая, что губернатор Мурманской области Андрей Чибис дал задание проверить все школы, я надеюсь, мы можем рассчитывать на поддержку областного правительства.

Напомним, что в рамках проекта «Тёплое окно» уже заменено более 11 тысяч оконных блоков в учреждениях столицы Заполярья. В 2020 году комплексная замена окон произведена в 20 зданиях, где занимаются дошкольники.