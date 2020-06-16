Новые патчеры на дорогах Мурманска

В Мурманске активно проходит летняя дорожная кампания. Она включает в себя как поддерживающий ремонт небольших участков дорожного полотна, так и работы капитального характера.

Масштабную реконструкцию главных городских дорог выполняют подрядные организации. Точечный ремонт и замена асфальтобетона малыми и большими картами выполняется силами муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства»

Для этого используются специальные установки – патчеры, предназначенные для ямочного ремонта дорожного полотна струйно-инъекционным методом.

Эта технология не новая и отлично зарекомендовала себя на практике. В этом году в арсенале муниципального учреждения появилось ещё две таких установки для поддерживающего ремонта.

– Данные машины выполняют все необходимые операции по ремонту на дороге быстро, качественно и эффективно, а главное позволяют проводить работы без перекрытия движения, – прокомментировал Евгений Никора. – Мы планируем закупку ещё двух единиц такой техники в следующем году.

На сегодня специалистами муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» в текущем режиме отремонтировано около 3,5 тысячи квадратных метров дорожной одежды во всех округах города, из них около 900 квадратных метров – патчерами.