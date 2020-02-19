Новые победы «Бухты надежд»

Участники североморского клуба авторской песни – в числе победителей областного детско-юношеского фестиваля «Маленький фонарщик». «Бухта надежд» стала лауреатом 2-й степени в номинации «Ансамбль».

Солистов клуба отметили специальными дипломами: Сабину Попову - в номинации «Исполнитель», Елену Одинокову – в номинации «Любовь к книге», Елизавету Елецкую – в специальной номинации, посвящённой 80-летию со дня рождения поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе Иосифа Бродского.

В заполярной столице детско-юношеский фестиваль «Маленький фонарщик» проводится больше двадцати лет, с 2007 года – в статусе областного. На своей площадке конкурс собирает клубы авторской песни со всего региона. В этом году покорять жюри приехали североморцы, музыканты из Туломы и Мурмашей, Мурманска, Гаджиево, Оленегорска и даже Твери.