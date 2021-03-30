Новые победы мурманских пловцов

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации города Мурманска Евгений Никора встретились с участниками Открытого Чемпионата России и второго Открытого Чемпионата Карелии по зимнему плаванию, который проходил в Петрозаводске. Спортсменов поздравили с высокими результатами и вручили памятные подарки.

За команду города Мурманска в чемпионатах выступало 29 человек: 20 мужчин и 9 женщин. Из 1198 медалей наша сборная завоевала 110 наград разного достоинства, заняв третье общекомандное место среди клубов и сборных.

— Мы гордимся нашими спортсменами. Мурманск — это спортивный город, где школа ледяного плавания уникальна и имеет свои традиции. На соревнованиях в Петрозаводске мурманчане завоевали множество медалей. Они заняли второе место в командной эстафете, буквально немного уступив своим соперникам, — отметил Евгений Никора. — Мы видим, что усилия, которые вкладываются в развитие этого направления, дают свои результаты.

В ходе встречи спортсмены выразили благодарность городу за поддержку, а также высокую организацию мероприятий, которые проходят на территории заполярной столицы.

— Напомню, что в Мурманске прошёл первый Чемпионат Мира по ледяному плаванию, который был удостоен международной премии за выдающиеся достижения в мире плавания в открытой воде, — рассказал Андрей Сысоев. — Также нельзя не отметить ежегодный фестиваль «Гольфстрим», один из элементов которого — заплыв через Кольский залив. Поэтому успехи наших ребят в этом виде спорта закономерны.

Также глава муниципального образования город Мурманск добавил, что продолжается работа по проектированию нового домика «моржей». Спортивный объект будет размещён на берегу Семёновского озера неподалеку от мемориала, посвященного стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны. Появление этого сооружения позволит проводить мероприятия на ещё более высоком уровне.