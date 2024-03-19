Новые победы «Радости»

Ансамбль танца «Радость» Мурманского областного Дворца культуры имени С.М. Кирова продолжает радовать своими творческими победами.

На этот раз коллектив принял участие в Международном конкурсе-фестивале музыкально-художественного творчества «Дивный остров», организованном творческим объединением «Триумф» в городе Санкт-Петербурге.

Ребята продемонстрировали настоящее мастерство и страсть к танцу, за что им были вручены высочайшие награды: диплом лауреата Гран-при и диплом лауреата 1 степени. Их выступление было непревзойденным и убедительным, окутавшим зрителей своей энергией, талантом и высоким мастерством.

Особую благодарность заслужили руководитель коллектива, заслуженный работник культуры Российской Федерации Феоктистова Лариса Федоровна и балетмейстер Смирнов Дмитрий Сергеевич, который был отмечен специальным призом за невероятные заслуги в развитии и поддержке талантливых юных танцоров.

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457282485%2Fwall-23902826_25504