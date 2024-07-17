Новые победы творческих коллективов Мурманской области

Ансамбль танца «Радость» областной «Кировки» принял участие в XI Международном конкурсе-фестивале детского, юношеского и взрослого творчества «Страна души», который проходил в Республике Абхазия с 7 по 15 июля.

Юных северян наградили тремя дипломами лауреатов 1, 2 и 3 степеней, а также вручили специальный диплом «За яркую эмоциональную выразительность».

Министерство культуры Мурманской области поздравляет балетмейстера группы Дарью Липову и весь коллектив с новой творческой победой!

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457279797%2Fwall-139605315_27437