Новые подробности в деле подростка-изверга из Кандалакши

Новые подробности в расследовании дела избиения ребёнка в Кандалакше. Этот тот случай, когда подросток избил и закопал в снег 11-летнего мальчика. Так вот, найдены первые виновные.

Во время проверки прокуратура выявила нарушения в работе комиссии по делам несовершеннолетних. Следователи пришли к выводу, что муниципальный орган не принимает достаточных мер для того, чтобы подростки не совершали преступлении, не ведёт работу по возмещению пострадавшим материального и морального вреда.

Прокурор города в адрес председателя комиссии администрации Кандалакшского района внёс представление.