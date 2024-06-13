Новые погрузчики-манипуляторы» BONNY» поступили в ММТП

Сразу два новеньких китайских перегружателя-манипулятора «BONNY» BHW 48-8 поступили в Мурманский морской торговый порт НТК. Колесный перегружатель оснащён дизельным двигателем экологического класса Евро-III, а также гидравлическими компонентами всемирно известных брендов.

«Эти перегружатели отлично подходят для выгрузки смерзшегося груза из полувагонов и рассчитаны на смерзаемость более 50%. При этом техника может работать в суровых условиях Крайнего Севера – при температуре до -40° и низкой освещенности в полярную ночь, так как на неё установлены «зимние пакеты» для эксплуатации в холодном климатическом поясе, система видеонаблюдения и мощные светодиодные фонари», - рассказал руководитель направления по организации технического обслуживания и ремонтов ММТП Евгений Краснов.

Колесные гидравлические перегружатели «BONNY» оборудованы комфортабельной кабиной с системой видеокамер, позволяющей обеспечивать высокую технологическую безопасность при проведении погрузо-разгрузочных работ, всепогодным исполнением и безопасным остеклением. Установлена система фильтрации поступающего воздуха в кабину и климат-контроль, которые обеспечивают комфортные условия для труда докер-механизатора при любых климатических условиях.

Есть и все необходимые системы для безопасной эксплуатации: система ограничения допустимой грузоподъёмности гидравлической системы управления и система, позволяющая снизить повреждаемость полувагонов при выгрузке угля, которая помогает докеру-механизатору закрывать грейфер на заданной высоте над дном полувагона, не оказывая на него излишних нагрузок.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457255022%2Fwall-149919532_3951