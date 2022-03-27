Новые поставки лекарственного препарата «Левотироксин натрия» ожидаются в ближайшее время

Росздравнадзор по Мурманской области провёл рабочее совещание с представителями аптечных организаций региона.

Лекарственный препарат «Левотироксин натрия» отечественного и зарубежного производства поступает в небольших количествах в аптечные организации Мурманской области: аптечные сети «АЛОЭ», «Аптека Бюджетная», «Аптека Первая», «Невис». Новые поставки ожидаются в ближайшее время. Продолжаются плановые поставки в Мурманскую область лекарственных препаратов и других фармакотерапевтических групп.

Об этом сообщили во время рабочего совещания территориального органа Росздравнадзора по Мурманской области с представителями аптечных организаций региона.

С информацией о наличии необходимого препарата в конкретных аптеках покупатели могут ознакомиться на официальных сайтах аптечных сетей, сайтах агрегаторов информации о товарах и услугах. Например, по ссылкам: https://009.xn--p1ai/ (009.рф), https://zdravcity.ru/r_murmansk/, а также по телефонам справочной службы аптек.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в случае необходимости приобретения препарата и отсутствия его на момент посещения в конкретной аптеке при наличии рецепта граждане могут оставить индивидуальный заказ в аптеке для возможности организации закупки необходимого лекарства.