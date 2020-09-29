Новые правила приглашения на работу иностранцев будут действовать в ближайшие шесть лет

Постановлением правительства Российской Федерации утверждены меры, которые должен принимать работодатель, пригласивший иностранца. Документ, вступивший в силу 25 сентября, будет действовать в течение шести лет.

В первую очередь, наниматель должен сообщить сотруднику после его въезда в страну или при оформлении приглашения контакты для связи. Для этого можно направить уведомление любым способом, в том числе по электронной почте, либо вручить его под подпись. Если иностранец въехал в страну повторно, то направлять ещё раз контактные данные не понадобится.

Необходимо также предоставить на период пребывания иностранного работника в стране гарантии материального, медицинского и жилищного обеспечения, заявленные при приглашении. Работодатель должен оформить с ним трудовой или гражданско-правовой договор и предоставить рабочее место.

Если с сотрудником потерян контакт, следует сообщить об этом МВД в течение двух рабочих дней. Для этого нужно обратиться в территориальный орган министерства, либо направить письменное уведомление в произвольной форме, в том числе в электронном виде.

За несоблюдение мер работодателю грозит штраф: от 400 до 500 тысяч рублей – для юридических лиц, от 45 до 50 тысяч рублей – для должностных лиц, пишет Министерство юстиции Мурманской области.