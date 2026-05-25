Новые правила распределения денег от продажи ипотечного жилья при банкротстве: что изменилось с апреля 2026 года

С 3 апреля 2026 года вступили в силу важные поправки к закону о банкротстве. Теперь порядок распределения средств, полученных от продажи единственного жилья, находящегося в ипотеке, строго регламентирован.

Раньше, после выплаты долга банку (залоговому кредитору), все оставшиеся средства передавались должнику, чтобы он мог купить новое жильё. Незалоговые кредиторы (например, по потребительским кредитам или налогам) не могли на них претендовать.

Теперь этот порядок изменён. Закон вводит баланс интересов: часть средств может быть направлена на погашение требований незалоговых кредиторов.

В первую очередь погашаются расходы на обеспечение сохранности предмета залога, а также организацию и проведение торгов. Из оставшейся суммы: 80% идёт на погашение требований залогового кредитора (основная часть долга); 10% направляется кредиторам первой и второй очереди, но только в случае, если их требования нельзя удовлетворить за счёт другого имущества должника; 10% (но не более суммы первоначального взноса по ипотеке и уже внесенных платежей) передаётся должнику.

Как отмечает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, этот механизм защищает интересы всех сторон: банк гарантированно получает основную часть долга; другие кредиторы могут рассчитывать на частичное погашение долгов; должник получает возможность вернуть часть вложенных собственных средств, но с ограничением суммы.

«Финансовым управляющим необходимо чётко следовать установленному законодательством порядку распределения денежных средств. Его нарушение может послужить основанием для привлечения к ответственности, в том числе, к уголовной», – отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Мурманской области Любовь Сочнева.

