Новые предложения по мерам поддержки участников боевых действий на Украине переданы Президенту РФ

Рабочая группа по вопросам военной операции при Госдуме вчера отправила президенту Владимиру Путину десятый доклад о мерах поддержки участников боевых действий на Украине. Об этом сообщил в тelegram глава рабочей группы Андрей Турчак.

«Сегодня направили главе государства очередной, десятый доклад. В нём предложены новые решения: проработать и утвердить порядок получения медпомощи для ветеранов и инвалидов боевых действий вне очереди, включая предварительную запись на приём», - рассказал Андрей Турчак, секретарь генсовета партии «Единая Россия», первый вице-спикер Совета Федерации.

В докладе предлагаются решения ряда системных проблем, с которыми сталкиваются участники спецоперации и их семьи. Новые инициативы рабочей группы по СВО касаются дополнительных мер поддержки и уточнения действующих механизмов оказания помощи бойцам.

«Предлагаем уточнить порядок снятия ограничений по счетам должников - участников СВО на период приостановления исполнительного производства. До сих пор возникают ситуации, когда производство приостановлено, а ограничения остаются. Из-за этого бойцы не могут свободно распоряжаться средствами, в том числе, боевыми выплатами. Предлагаем проработать и утвердить порядок получения медпомощи для ветеранов и инвалидов боевых действий вне очереди, включая предварительную запись на приём. Сейчас право на внеочередное медицинское обслуживание по закону есть, но из-за отсутствия конкретных правил его оказания ветераны попадают к врачам на общих условиях», – подчеркнул глава группы, секретарь Генсовета «Единой России».

Андрей Турчак, секретарь генсовета «Единой России», сообщил, что рабочая группа предлагает приравнять к членам семьи военнослужащего детей, достигших 18 лет и закончивших школу, – на период до 1 сентября года, в котором завершено обучение. «Сейчас такие дети, окончившие школу, но ещё не зачисленные в вузы, остаются без положенных социальных гарантий», - пояснил он.

Помимо этого, предлагается установить дополнительные гарантии и меры стимулирования для членов семей погибших участников СВО, если они планируют долгосрочные сбережения по программе негосударственной системы пенсионного обеспечения, а также – отменить госпошлину за регистрацию имущества, полученного по договору пожертвования.

Как комментирует губернатор Мурманской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Чибис: «Сейчас по таким договорам различные организации и органы власти массово передают Народному фронту технику, необходимую для военных и гуманитарных целей. Также по просьбе рабочей группы Минцифры подготовило рекомендации в адрес сотовых операторов о порядке подачи заявлений на приостановление услуг мобильной связи в период прохождения военной службы.

В Мурманской области вводятся новые меры поддержки участников СВО и членов их семей:

- компенсация участникам СВО, получившим инвалидность, стоимости проезда до медучреждений области и обратно. По аналогии с проектом по компенсации затрат на транспорт для беременных;

- создание кабинетов медицинского сопровождения участников СВО по месту жительства. В тех муниципалитетах, где это требуется. В первую очередь речь идет об областных медучреждениях;

- открытие проекта «Сопки Семья» в Печенгском округе и Алакуртти;

- организация дополнительных автобусов в Мурманск для семей, в которых есть участники СВО, чтобы они могли спланировать свой досуг в столице Заполярья. Особенно это касается новогодних праздников.

Минсоцразвития, Минздрав и Минтранс уже взяли в работу оперативный анализ и подготовку всех необходимых документов, чтобы запустить новые меры».

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